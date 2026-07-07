В молодежном фестивале в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре приняли участие 200 человек

Молодежный фестиваль прошел в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности. В нем приняли участие 200 юношей и девушек со всего Подмосковья.

Организатором фестиваля выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с Московской митрополией Русской православной церкви. Его главная тема — «Семья и семейные ценности в современном мире».

«Первый фестиваль в этом году прошел в феврале в Никольском соборе в Павшинской пойме. Сегодняшняя встреча — уже вторая, и для нас особенно ценно, что она состоялась в Троице-Сергиевой лавре — месте, которое на протяжении веков является духовным сердцем России. Всего в этом году запланировано пять таких мероприятий», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В рамках фестиваля выступил священник, председатель Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Сергиево-Посадской епархии Александр Насибулин. Он рассказал молодежи о силе семьи, воспитании детей, важности брака для развития человека.

«Семья — это невероятный источник сил и пространство для роста. Именно в браке человек по-настоящему раскрывается: учится терпению, заботе, умению слышать и договариваться», — сказал он.

Его супруга — матушка Ася Насибулина, многодетная мать, журналист и лидер молодежных приходских проектов — поделилась практическим опытом семейной жизни. Супруги ведут авторский проект «Возлюбленные», помогают парам проходить через кризисы, сохраняя традиционные ценности.

«На проекте "Возлюбленные" мы даем простые, рабочие инструменты: как просить прощения, как говорить о том, что вас беспокоит, и как замечать потребности близкого человека до того, как они превратятся в конфликт», — рассказала она.

В завершение фестиваля все участники могли задать гостям интересующие их вопросы. Также прошла экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных в Подмосковье выросло до 120 тыс.