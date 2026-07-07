«Меня били за длинные ноги и пышную грудь»: Анастасия Решетова пережила школьную травлю из-за внешности

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова впервые откровенно рассказала о школьной травле, пишет Super. По словам 30-летней модели, причиной нападок со стороны одноклассником была ее внешность.

В подростковом возрасте, по словам Решетовой, она заметно опережала сверстниц в физическом развитии. У нее рано сформировались фигура: ноги стали длиннее, а грудь — пышнее. Именно эти изменения стали поводом для агрессии со стороны других школьниц.

По словам Анастасии, ей приходилось несладко из-за настоящей травли. Решетова призналась, что после уроков возвращалась домой с синяками и ссадинами, но никогда не рассказывала об этом родным.

«Меня девочки побили после школы просто за то, что „у тебя там длинные ноги и попа, и грудь, и поэтому ты всем нравишься“, — „на!“ — коленкой в лоб. „Пойдем поговорим вдвоем на одну“», — вспомнила модель.

Она отметила, что старалась терпеть нападки, несмотря ни на что. Решетова считала, что, если быть смиренной и не давать сдачи, буллинг закончится. Однако травля продолжалась долгое время.

Сейчас, по словам, Анастасии, она не держит зла на обидчиц. Она считает тот опыт частью своей жизни, которая сделала ее сильнее.

Ранее модель Анастасия Решетова заявила о готовности родить ребенка до 35 лет.