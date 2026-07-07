Спрос на новые авто в Подмосковье вырос: названы самые популярные марки

Рынок новых автомобилей в Московской области оживает: в первом полугодии 2026 года спрос вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты «Авито Авто» проанализировали, какие марки и модели выбирают жители региона, сколько они готовы платить и что подешевело за год. Результатами аналитики поделились с REGIONS .

Средняя стоимость нового автомобиля в Подмосковье составила ₽4,2 млн. Самой популярной маркой стала LADA — на нее пришлось 17% общего интереса пользователей. Далее следуют HAVAL (6,7%), Geely (4,4%), TENET и Sollers (по 3,2%).

В топе моделей по интересу:

LADA Granta — ₽1,1 млн

LADA Niva Legend — ₽1,2 млн

HAVAL Jolion — ₽2,6 млн

LADA Vesta — ₽1,8 млн

LADA Niva Travel — ₽1,6 млн

При этом тройку самых популярных моделей по частоте просмотров возглавили HAVAL Jolion (₽2,5 млн), LADA Niva Legend (₽1,2 млн) и Москвич M90 (₽4,2 млн).

Наибольший рост спроса среди марок показал белорусский Belgee — в 4,2 раза. В 3 раза чаще стали рассматривать Sollers, почти в 3 раза — JAECOO, в 2,7 раза — Voyah. LADA прибавила 90,4%.

Среди отдельных моделей рекордсмен — LADA Niva Travel: спрос вырос в 2,7 раза. Далее JAECOO J7 (+2,6 раза), HAVAL H3 (+2,1 раза), LADA Vesta (+2 раза). Также в десятке LADA Largus (+98%), Granta (+86%), Geely Cityray (+80%), Belgee X50 (+80%) и другие.

Более 80% новых автомобилей на платформе — кроссоверы или внедорожники, их доля за год выросла на 6,2 процентных пункта.

Что подешевело за год:

Hongqi HS3 — минус 13,1%, до ₽3,4 млн

Belgee X70 — минус 9,3%, до ₽2,8 млн

Chery Tiggo 9 — минус 7,1%, до ₽4,6 млн

OMODA C7 — минус 6,8%, до ₽3,3 млн

OMODA C5 — минус 5,4%, до ₽2,7 млн

Руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников отметил, что интерес пользователей к объявлениям вырос на 22,8%, а количество предложений — на 20%. Доля российских брендов в предложении достигла 25% против 18% годом ранее. Второй квартал и первый летний месяц завершились позитивной динамикой — активность выросла на 3% и 4,5% соответственно.