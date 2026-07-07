В июне в Подмосковье установили более 1,3 тыс. камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион»
Более 1,3 тыс. камер «Безопасного региона» установили в Подмосковье за месяц
Фото: [ГУРБ МО]
В июне в Подмосковье установили более 1,3 тыс. камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.
Так, 1356 видеокамер были размещены в общественных местах, на социальных объектах, подъездах МКД. Точки их установки были определены межведомственными рабочими группами.
Больше всего камер в июне установили в Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Ленинском округе, Одинцове.
Всего в области в систему «Безопасный регион» интегрировано около 173 тыс. камер. В июне благодаря этому раскрыли 531 преступление и составили 275 административных дел.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области будут усиливать систему «Безопасный регион».