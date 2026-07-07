Этим летом каждый четвертый работающий россиянин имеет доступ к удаленному формату — таковы данные совместного опроса Авито Работы и МТС Линк, в котором участвовали более 7 тысяч человек. При этом жители Москвы и Подмосковья распределили свои летние локации от привычной квартиры до курорта и даже гамака с ноутбуком. Результаты исследования публикует REGIONS .

По данным исследования, 16% россиян трудятся дистанционно на постоянной основе, 9% переходят на удаленку только летом, а 20% могут договориться с руководством индивидуально. При этом 54% опрошенных признались, что их профессия требует обязательного присутствия в офисе.

Среди столичных сотрудников с доступом к удаленке летние локации распределились так:

Где работают москвичи и жители Подмосковья:

Дом или квартира — 29%

Офис (в том числе в гибридном формате) — 20%

Дача или загородный дом — 17%

Во время путешествий — 10%

У моря или водоема — 8%

Санатории и дома отдыха — 5%

Коворкинги или кафе — 4%

В горах — 2%

Готовы работать практически где угодно (даже в гамаке) — 6%

Главное условие для работы вне офиса — стабильный интернет (45%). Также важны тишина (27%), привычная техника (27%), удобная мебель и близость инфраструктуры (по 16%), красивый вид из окна (13%). Основные плюсы удаленки: экономия на дороге (38%), спокойный рабочий процесс (33%) и свобода планирования дня (32%). Также многие ценят возможность чаще бывать на природе, улучшение самочувствия и близость к семье.

Среди цифровых инструментов лидируют онлайн-документы (36%) и электронный документооборот (34%), корпоративные мессенджеры (30%) и видеосвязь (29%). Системы учета рабочего времени нужны 21% опрошенных.

Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов отметил, что удаленка чаще доступна специалистам службы поддержки (67%), дизайнерам (66%), айтишникам (65%) и маркетологам (63%). Больше всего удаленщиков — в Москве и области (36%), а также в других городах-миллионниках. Причина — высокая концентрация офисных профессий и развитая цифровая инфраструктура.