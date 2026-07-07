Каждый четвертый — вне офиса: где работают жители Подмосковья летом 2026 года
REGIONS: 25% работающих жителей Москвы и МО имеют доступ к удаленке летом
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Этим летом каждый четвертый работающий россиянин имеет доступ к удаленному формату — таковы данные совместного опроса Авито Работы и МТС Линк, в котором участвовали более 7 тысяч человек. При этом жители Москвы и Подмосковья распределили свои летние локации от привычной квартиры до курорта и даже гамака с ноутбуком. Результаты исследования публикует REGIONS.
По данным исследования, 16% россиян трудятся дистанционно на постоянной основе, 9% переходят на удаленку только летом, а 20% могут договориться с руководством индивидуально. При этом 54% опрошенных признались, что их профессия требует обязательного присутствия в офисе.
Среди столичных сотрудников с доступом к удаленке летние локации распределились так:
Где работают москвичи и жители Подмосковья:
- Дом или квартира — 29%
- Офис (в том числе в гибридном формате) — 20%
- Дача или загородный дом — 17%
- Во время путешествий — 10%
- У моря или водоема — 8%
- Санатории и дома отдыха — 5%
- Коворкинги или кафе — 4%
- В горах — 2%
- Готовы работать практически где угодно (даже в гамаке) — 6%
Главное условие для работы вне офиса — стабильный интернет (45%). Также важны тишина (27%), привычная техника (27%), удобная мебель и близость инфраструктуры (по 16%), красивый вид из окна (13%). Основные плюсы удаленки: экономия на дороге (38%), спокойный рабочий процесс (33%) и свобода планирования дня (32%). Также многие ценят возможность чаще бывать на природе, улучшение самочувствия и близость к семье.
Среди цифровых инструментов лидируют онлайн-документы (36%) и электронный документооборот (34%), корпоративные мессенджеры (30%) и видеосвязь (29%). Системы учета рабочего времени нужны 21% опрошенных.
Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов отметил, что удаленка чаще доступна специалистам службы поддержки (67%), дизайнерам (66%), айтишникам (65%) и маркетологам (63%). Больше всего удаленщиков — в Москве и области (36%), а также в других городах-миллионниках. Причина — высокая концентрация офисных профессий и развитая цифровая инфраструктура.