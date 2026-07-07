Пустые салоны и убытки: почему скоростные суда между Сочи и Адлером перестали ходить

Скоростное морское сообщение, запущенное в начале лета, приостановлено на неопределенный срок. Маршрут оказался нерентабельным: высокая стоимость билетов и конкуренция с более дешевым наземным транспортом привели к тому, что суда ходили практически пустыми, пишет Кубань-Информ.

Причины закрытия маршрута

Морское сообщение между Центральным Сочи и Адлером, осуществлявшееся скоростными судами на подводных крыльях, официально приостановлено. По словам генерального директора «Морпорта Сочи» Юрия Владимирова, основной причиной стало полное отсутствие спроса со стороны пассажиров. Несмотря на то что организаторы пытались привлечь людей скидками, на рейсы регистрировалось критически малое количество желающих — иногда на судно вместимостью 120 человек приходилось всего несколько пассажиров.

Экономическая нецелесообразность

Эксперты и представители отрасли указывают на несколько факторов, сделавших проект убыточным:

Высокая стоимость. Цена билета в 1500 рублей оказалась неконкурентоспособной по сравнению с наземным общественным транспортом и такси.

Затраты на топливо. Суда на подводных крыльях потребляют значительные объемы дизельного топлива, стоимость которого существенно выросла. Один рейс туда и обратно требовал около 1 000 литров горючего, что при низкой загрузке судов делало каждую поездку крайне дорогостоящей для перевозчика.

Слабая востребованность. Туристы и местные жители предпочли привычные маршрутки и автобусы, которые ходят чаще и обходятся значительно дешевле.

Будущее морских перевозок

На фоне общего снижения спроса в регионе была оптимизирована частота и других рейсов — в частности, сокращено количество поездок по маршруту Сочи — Геленджик. При этом морское сообщение между Сочи и Сухумом продолжает функционировать в прежнем режиме, так как на этом направлении сохраняется стабильный пассажиропоток.