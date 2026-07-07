Жара под 30: терапевт дала инструкцию по спасению сердца и головы

Летний зной в Подмосковье сильнее всего бьет по людям старше 50 лет. Как только столбик термометра перешагивает отметку в +27 °C, нагрузка на сердце и сосуды возрастает в разы, а некоторые привычные таблетки начинают незаметно провоцировать обезвоживание. Врач-терапевт Александра Куденко в беседе с REGIONS поделилась правилами безопасности, которые помогут пережить жару без вреда для организма, и назвала симптомы, при которых скорую нужно вызывать немедленно.

С возрастом естественные механизмы охлаждения организма дают сбои: потовые железы работают хуже, чувство жажды притупляется, а многие лекарства от давления и мочегонные препараты только усугубляют потерю влаги. В жару кровь становится гуще и вязче — риск тромбов, инфарктов и инсультов возрастает в разы.

Главное правило — питьевой режим. Врачи рекомендуют не менее 1,5–2 литров жидкости в сутки. Вода, морсы, компоты и травяные чаи — идеальный выбор. А вот сладкая газировка и алкоголь только усиливают обезвоживание. Пить нужно маленькими глотками, равномерно в течение дня. Самый простой способ контроля — поставить перед глазами полуторалитровую бутылку и выпить ее до вечера.

Куденко предупредила: ледяная вода провоцирует спазм сосудов, что опасно для сердечников, а сладкие напитки нагружают поджелудочную и усиливают жажду. Идеальный вариант — вода комнатной температуры.

В еде стоит отдать предпочтение легкой молочно-растительной пище: овощи, фрукты, творог, кефир. От красного мяса, жареного, соленого и жирного лучше отказаться. Питаться дробно — 4–5 раз в день небольшими порциями. Снижение аппетита в жару — норма, но голодать нельзя. Соль задерживает воду и провоцирует отеки, которые в зной особенно опасны.

Режим тоже требует корректировки. На улицу — до 11 утра или после 16 часов. В пик жары — оставаться в помещении. Одежда светлая, свободная, из натуральных тканей. Головной убор и очки обязательны. Днем шторы закрыты, на ночь — проветривание. Кондиционер не ниже комнатной температуры, чтобы избежать спазма сосудов. Прохладный душ, влажные обтирания, компрессы на запястья и шею помогают снизить нагрузку.

Сигналы к вызову скорой: сильная головная боль, головокружение, слабость в руках или ногах, нарушение речи, боль в груди, одышка, тошнота, рвота, спутанность сознания, судороги, потеря сознания. При этих симптомах медлить нельзя.

Куденко подвела итог: жара — стресс, но соблюдение простых правил — вода, режим, одежда, контроль давления — позволяет пережить зной без последствий. Предупредить проблему легче, чем лечить.