Грета Тунберг заявила, что ее пытали в израильской тюрьме, держали без воды и лекарств

Шведская активистка Грета Тунберг сообщила, что она и другие участники флотилии «Сумуд», задержанные после захвата израильскими силами кораблей с гуманитарной помощью, подверглись пыткам в израильской тюрьме. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова активистки.

Тунберг не стала конкретизировать свои заявления, но подчеркнула, что во время содержания под стражей ей не предоставляли чистую воду, а другим арестованным не выдавали необходимые лекарства.

«Лично я не хочу рассказывать о том, чему меня подвергли, потому что не хочу, чтобы это попало в заголовки газет и гласило: "Грету пытали", ведь это не наша история», – сказала девушка.

Тунберг подчеркнула, что, даже если активисты столкнулись с трудностями, это не идет ни в какое сравнение с тем, через что проходят палестинцы.

Напомним, Израиль накануне выслал Грету Тунберг и 170 активистов в Грецию и Словакию. Позднее выяснилось, что десять человек, депортированных из Израиля в рамках флотилии «Сумуд», вернулись в Словакию.