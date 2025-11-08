Грецкий орех оказался скрытой угрозой для желудка и веса

Чрезмерное употребление грецких орехов может приводить к увеличению массы тела и ожирению. Об этом РИА Новости заявила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

Специалист отметила, что калорийность орехов достигает 700 ккал на 100 г. В целях профилактики ожирения рекомендуется употреблять не более 3–5 орехов в день. Волкова также предупредила о возможных проблемах с желудочно-кишечным трактом при высоком потреблении орехов: тяжесть в животе, вздутие, раздражение кишечника. Орехи являются одним из частых аллергенов, особенно у детей. Пациентам с ожирением, гастритом, панкреатитом, колитом или аллергией рекомендуется ограничить или полностью исключить продукт.

При этом грецкие орехи содержат омега-3, омега-6, витамины группы B, магний, цинк, селен, витамины E, белки. Они способствуют снижению уровня липопротеинов низкой плотности, поддерживают сосуды, улучшают концентрацию, память и когнитивные функции, нормализуют работу ЖКТ и желчеотделение, положительно влияют на гормональный фон, особенно у женщин при недостатке жиров в рационе.

