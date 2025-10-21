Россияне скупают с маркетплейсов пломбы и палочки для сужения влагалища — как шопинг становится угрозой ВИЧ и сепсиса

Сегодня на просторах маркетплейсов можно найти и приобрести практически все, что угодно, начиная от домашних тапочек и заканчивая сомнительными товарами «для здоровья». Корреспонденты интернет-издания «Подмосковье сегодня» нашли пугающие позиции на популярных отечественных площадках и узнали у врачей, к каким экстремальным последствиям может привести свободная продажа временных пломб, палочек для сужения влагалища или же капсул для похудения.

Брекеты и пломбы

Теперь для установки брекетов совсем не обязательно отправляться к ортодонту, достаточно открыть приложение любимого маркетплейса, где свободно продаются брекет-системы. В описании указано, что это популярная классическая металлическая система, удобная, комфортная для пациента, так как минимально натирает слизистую оболочку и легко очищается, а также надежная в ношении, редко расфиксируется и позволяет почти не менять привычный рацион питания. Стоимость таких брекетов (20 штук) — от 300 рублей. Оценка товара — 4,9, и более 80 отзывов. Очень многие пользователи приобретали данный товар исключительно как тренировочный материал. Но кто-то, видимо, все же использовал их по назначению, так как отметил, что брекеты «слабенькие и неадгезивные».

Можно приобрести даже временный зуб или временную пломбу. Как пишет продавец, комплект предназначен для самостоятельного ремонта поврежденных или отсутствующих зубов. Он состоит из бусин, которые после обработки кипятком становятся пластичной массой, пригодной для формирования временных пломб или даже замены целого зуба. Одного набора хватает на создание от 7 до 12 зубов, в зависимости от размера, уверяет продавец. Стоимость такого «лечения» — от 150 рублей.

Несмотря на сомнительное действие, у данного товара более 700 отзывов и рейтинг 4,7. Помимо хвалебных, в которых подчеркивается экономия на стоматологических услугах, есть и негативные. Например, один из пользователей пишет, что остался без одной стенки зуба после использования данной пломбы. Кроме того, она достаточно гибкая даже после застывания, поэтому легко слетает с зубов во время еды. Кое-то из покупателей подчеркнул, что при формировании зуба в руках, на нем остаются бактерии, которые после этого попадают в рот.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ ]

Стоматолог-ортопед Юнус Ахмурзаев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что в использовании этих предметов неправильно все от начала до конца, так как это самолечение без медицинской базы знаний. Перед использованием подобных стоматологических атрибутов необходимы: осмотр, сбор диагностический данных, дифференциальная диагностика с другими заболеваниями, особенно с схожими симптомами и клинической картиной, составление плана лечения, выбор методов лечение, а также подбор материала и инструментов.

«Это даже не все основные пункты при любом лечении, а тут человек просто, не глядя в рот, решает, что ему подходит то, что он нашел в интернете. Представьте, что рану при падении просто завернули в бинт, а бактерии остались под бинтом, и спокойно будут множиться. В итоге под бинтом или повязкой будет только большой гнойник, потому что рану первично не обработали и не удалили патогенную флору. С зубами все то же самое, некратизированная ткань имеет патогенную микрофлору, которая, если запечатать просто пломбировочным материалом, будет чувствовать себя в комфортных условиях, потому что этим бактериям даже не нужен кислород», — отметил врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Не стоит забывать о неизвестности происхождения материалов, из которых делают дешевые пломбы, а также об уровне их возможной токсичности в полости рта.

«Плюс ко всему плохая или неправильная пломба может даже повлиять на нормальное смыкание зубов и нарушить баланс окклюзии. То же самое можно сказать про гели, полоски для отбеливания зубов и прочие товары. Любое лечение должно быть под контролем профильного специалиста на каждом этапе», — подчеркнул стоматолог.

Капсулы для похудения

На тренде здорового образа жизни и стройного подкаченного тела наживаются продавцы специальных БАДов для похудения. Такой комплекс можно приобрести на маркетплейсах, однако действительно ли он полезен? Продавец заявляет, что это комплекс из натуральных компонентов, разработанный для поддержания метаболизма и общего самочувствия. Он подходит как дополнение к сбалансированному питанию и активному образу жизни. Цена — около 600 рублей. Несмотря на рейтинг товара 4,9, немногие повелись на «натуральный состав», так как товар имеет всего 11 отзывов. Пользователи пишут, что волшебным образом с помощью этих капсул можно похудеть за месяц на 6-7 килограмм. Однако большинство отзывов без описания, а некоторые отмечают отсутствие эффекта.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ ]

Врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Гульнара Закирова подчеркнула, что такие «капсулы для похудения», которые продаются без рецепта, нередко содержат скрытые стимуляторы, гормоноподобные вещества или слабительные компоненты, оказывающие серьезное воздействие на обмен веществ и сердечно-сосудистую систему.

«Прием таких препаратов может вызывать бессонницу, тахикардию, скачки давления, обезвоживание и нарушение электролитного баланса. При этом некоторые подобные капсулы провоцируют поражение печени и почек, а резкое снижение массы тела часто сопровождается потерей мышечной ткани и последующим "эффектом отката". Подобные средства не решают основную причину избыточного веса — нарушение питания и образа жизни, поэтому безопасное снижение массы тела возможно только под контролем врача-эндокринолога или диетолога с использованием научно обоснованных методов», — предупредила врач.

Палочки для сужения влагалища

Такой неординарный товар можно встретить в открытом доступе на маркетплейсах. По словам продавца, принцип действия заключается в сокращении вагинальной мышцы. Влагалище под действием палочки резко сжимается и уменьшается в размере, что повышает тонус, усиливает чувствительность и эластичность.

Стоит такое устройство — около 800 рублей. Несмотря на сомнительное действие товара, оценка у него 4,8. Кроме того, более 450 покупателей оставили отзыв. Пользователи отмечают отсутствие эффекта, ощущение жжения и зуда после использования товара. Также покупатели сообщают о проблемах с вымыванием состава, так как он смывается кусочками и с трудом, создавая пленку. Некоторые сообщают, что палочка достаточно быстро покрывается черной плесенью.

Заведующая женской консультацией Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО врач акушер-гинеколог Мария Стратонова подчеркнула, что такие товары на самом деле наносят вред женскому организму.

«Их состав содержит вяжущие и раздражающие вещества (квасцы, кислоты, концентрированные растительные экстракты), которые вызывают химический ожог слизистой, сухость и микротрещины. Это нарушает естественную микрофлору влагалища, снижает уровень защитных лактобактерий и повышает риск воспалений, кандидоза и бактериального вагиноза. Регулярное использование подобных средств может привести к рубцеванию тканей и хроническим воспалительным процессам. Восстановить тонус влагалища можно только под контролем врача — с помощью лечебной гимнастики, физиопроцедур или гормональной терапии, если есть показания», — отметила эксперт.

Пистолеты для пирсинга

Сэкономить на пирсинге можно с помощью специальных пистолетов, которые также продаются на маркетплейсах. Такая домашняя процедура в разы дешевле, чем в салоне или клинике, так как стоимость двух пистолетов начинается от 116 рублей. У данного товара отзывов намного больше — порядка 15,6 тыс., а оценка товара — 4,9. Помимо пришедших бракованных или сломанных пистолетов, покупатели отмечают плохое качество сережек, которые идут в наборе — с ними прокол очень долго не заживает. А у кого-то механизм пистолета вовсе заело в ухе во время прокалывания.

Хотя подобная процедура дешевле салонной, она намного опаснее, заявил врач лор-хирург Видновской клинической больницы Минздрава МО Рауль Тен.

«Существует высокий риск инфицирования. Пирсинг-пистолет невозможно качественно простерилизовать в домашних условиях. Кипячение или протирание спиртом не уничтожает все патогены (например, вирусы гепатита В, С или ВИЧ). В салоне для этого используются автоклавы. Результат домашнего прокола — воспаление, нагноение, абсцессы и в худших случаях — заражение крови», — подчеркнул врач.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ ]

Кроме того, возможна травматизация тканей. Пирсинг-пистолет — грубый инструмент. Он не прокалывает, а с силой «разрывает» ткань мочки уха тупым концом серьги-иглы, пояснил эксперт.

«Это приводит к значительной травме, более долгому и болезненному заживлению, а также формированию грубых рубцов и келоидов, которые потом можно удалить только хирургически. Не зная качества сплава, из которого сделана серьга, вы также рискуете получить тяжелую контактную аллергию. А неспециалист может попасть в сосуд, что вызовет обильное кровотечение, или задеть нервные окончания. Существуют также акупунктурные точки, воздействие на которые может негативно сказаться на работе организма», — добавил Тен.

Домашние тату-машинки

На просторах маркетплейсов можно найти набор для создание татуировки как в салонных, так и в домашних условиях. Этот товар наиболее популярен среди людей молодого возраста и даже у школьников. Набор включает в себя: тату-машину, блок питания, иглы из медицинской нержавеющей стали, баночки тату-краски, перчатки и кейс. Это также позволяет серьезно сэкономить на татуировке, так как стоимость наборов начинается от 1,8 тыс. рублей. Оценка товара — 4,8. Он имеет более 350 отзывов. Помимо восторженных комментариев, есть и неприятные. Например, один из покупателей отмечает, что в наборе отсутствует инструкция, без которой необходимо настраивать машинку самостоятельно, что очень долго и не каждый сможет с этим справиться. Также указано, что иглы как будто старые и не имеют номеров, а кому-то и вовсе пришла уже использованная машинка.

При нанесение тату с таким набором и в домашних условиях имеется риск осложнений, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава МО Зарема Тен.

«Нанесение татуировки — это инвазивная медицинская процедура, связанная с нарушением целостности кожного покрова и введением инородных веществ. Доверять ее неподготовленному человеку, а тем более подростку с машинкой из интернета — непростительный риск. Возможны серьезные инфекции — это главная и самая частая угроза. Машинки с маркетплейсов невозможно стерилизовать должным образом в домашних условиях. Они не предназначены для медицинской стерилизации (автоклавирования)», — подчеркнула терапевт.

Через иглу в организм могут попасть бактерии (стафилококк, стрептококк), а также вирусы гепатита В и С. В крайних случаях — ВИЧ.

«Возможны токсические и аллергические реакции (вплоть до отека Квинке), необратимые повреждения кожи (формирование грубых гипертрофических рубцов и келоидов). Кроме того, не исключена психологическая травма, ведь в порыве незрелый или неприличный рисунок останется на всю жизнь. Удаление татуировки — процесс гораздо более болезненный, длительный и дорогой, чем ее нанесение», — подчеркнула терапевт.

«Тату-машинки для новичков», по словам врача, это обман. Сама формулировка создает иллюзию безопасности, которой на самом деле не существует.

Ранее кардиолог Рогачев назвал лекарства, которые губительны для сердца.