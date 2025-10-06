Грибники рассказали, как зарабатывают миллионы на сборе лесного дара

Российские леса этой осенью демонстрируют рекордную урожайность грибов — по данным Рослесхоза, объем заготовок на арендованных участках вырос в 5 раз — с 56 до 266 тысяч килограммов. Как выяснили журналисты KP.RU, это создает уникальные возможности для заработка: в урожайный год опытные сборщики могут выручить до миллиона рублей и более. Закон позволяет гражданам сдавать излишки собранного урожая без уплаты налогов через специализированные пункты приема, рестораны и оптовые базы.

Профессиональный сбор требует соблюдения строгих правил. Для сохранения товарного вида необходима хорошо вентилируемая тара — корзины или сетчатые ящики. Критически важны сроки хранения: белые грибы сохраняют качество всего несколько часов, тогда как лисички выдерживают до 7 дней при температуре 0,5-2°C. Сборщики сортируют грибы по трем категориям: первый сорт — молодые неповрежденные экземпляры, второй — слегка червивые (идут на переработку), третий — переросшие грибы, пригодные только для сушки.

Экономика грибного бизнеса строится на объемах, отмечает КП. В сезон профессиональные сборщики проводят в лесу до 12 часов, собирая до 150 кг за день. При закупочной цене 200 рублей за килограмм белых грибов дневной доход достигает 30 000 рублей. Наиболее ценятся белые грибы (200-250 руб/кг), рыжики (300-400 руб/кг) и лисички (70-100 руб/кг). Однако к моменту попадания на столичные рынки цена возрастает в разы: свежие белые грибы продаются по 1500 руб/кг, замороженные — до 3000 руб/кг.

Эксперты объясняют такую разницу в ценах сложной логистической цепочкой. После закупки у населения грибы проходят ручную переборку, промышленную заморозку, фасовку и хранение. Наценка розничных сетей достигает 100%, а экспортные поставки требуют официального подтверждения места сбора через аренду лесных участков. Проблема в том, что арендованных территорий всего 0,09% от площади российских лесов, а существующие правила делают легальный бизнес невыгодным.

Медики тем временем напоминают, что грибы содержат всего 3% белка и тяжело перевариваются, но богаты калием, фосфором и витамином D. Главная польза от тихой охоты — сама физическая активность на свежем воздухе, которая не сравнится с покупкой грибов в магазине.

Ранее сообщалось, что редкий краснокнижный гриб коралловидный ежовик обнаружили в Подмосковье.