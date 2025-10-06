Редкий краснокнижный гриб коралловидный ежовик обнаружили в Подмосковье

По информации издания, жители Подмосковья обнаружили вкусный гриб из рода гериций семейства герициевых — коралловидный ежовик. Внешне гриб похож на красивый морской коралл. Эксперты отмечают полезные свойства гриба.

«Коралловидный ежовик выделяется наличием полисахаридов, тритерпенов и фенольных соединений. Эти компоненты обладают противовоспалительным действием и служат антиоксидантами, способствующими укреплению иммунной и нервной систем», — рассказала биолог Олеся Кудинова.

Несмотря на полезные свойства грибов, собирать их в лесах Подмосковья запрещено. В региональном Министерстве экологии и природопользования напомнили, что запрет связан с внесением гриба в Красную книгу Московской области. В случае нарушения данного требования гражданину могут назначить административный штраф.

Кроме полезных свойств, как напомнили в ведомстве, у гриба есть и побочные действия. Он вызывает аллергическую реакцию, способен аккумулировать опасные химические вещества в организме и тяжело усваивается из-за большого количества клетчатки и хитина. Перечисленные свойства могут оказывать негативное влияние на самочувствие человека.

