Грибы и черви против никотина: ученые РАН выяснили, кто быстрее уничтожает окурки

Выброшенный на землю сигаретный фильтр может пролежать в почве годами, но природа нашла способ ускорить его исчезновение. Ученые Института проблем экологии и эволюции РАН, как передает REGIONS , выяснили, что дождевые черви и почвенные грибы активно участвуют в разложении окурков, сокращая срок их жизни в благоприятных условиях на месяцы. Итогами масштабного трехлетнего исследования поделились на семинаре в НИУ ВШЭ.

Коллектив биологов под руководством Даниила Коробушкина изучал, как ведут себя сигаретные фильтры в разных климатических зонах — от тундры до полупустынь. Образцы обычных и угольных окурков помещали в почву и замеряли потерю массы на протяжении трех лет. Результат оказался сильно привязан к географии.

В северных и засушливых регионах фильтры почти не разрушались: за весь срок они теряли не более 20% веса. А вот в южной тайге и широколиственных лесах показатель достигал 70%. Ключевую роль сыграли микроскопические грибы — уже через два месяца на подмосковной биостанции «Глубокое озеро» исследователи насчитали более 30 их видов, колонизировавших окурки.

Отдельный сюрприз преподнесли дождевые черви. Их активность ускоряла потерю массы фильтров в среднем на 15%. Секрет в том, что беспозвоночные охотно поедают оберточную бумагу, которая составляет до четверти фильтра. Без их участия аналогичный эффект наступал бы только через год-два.

Ученые подчеркивают: в естественной среде сигаретные отходы не оказывают острого токсического воздействия на почвенную фауну и даже становятся местом обитания для некоторых организмов. Однако это не повод для беспечности. После того как бумажная оболочка съедена, в почве остается ацетилцеллюлоза — синтетический полимер, который разлагается десятилетиями. В холодной или сухой местности этот процесс практически замирает.

Окончательные выводы о скорости полного распада окурков исследователи обещают получить не раньше чем через шесть лет с момента запуска эксперимента. Но уже сейчас ясно: природа берет свое, но медленнее, чем хотелось бы экологам.