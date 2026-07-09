Кареты против машин: эвакуатор с историческим грузом встал в пробку под Наро-Фоминском

В Наро-Фоминске очевидец заснял эвакуатор, который вместо привычных легковушек перевозил старинные кареты и повозки. Машина с историческим грузом простаивала в дорожном заторе вместе с обычными автомобилями, вызвав бурное обсуждение в соцсетях. Корреспонденты REGIONS выяснили, откуда мог взяться такой груз и почему для него выбрали именно эвакуатор.

Обычная пробка у заправки превратилась в фотоохоту для жительницы Наро-Фоминска. Женщина заметила эвакуатор с нестандартным содержимым: вместо битых иномарок на платформе красовались старинные экипажи. Кто их вез и зачем — оставалось загадкой, но интернет-пользователи быстро подключили фантазию.

Версии звучали самые разные: от перегонки музейных экспонатов до подготовки к свадебной церемонии или съемкам исторического кино. Чтобы расставить точки над i, журналисты обратились к искусствоведу и специалисту по истории техники Евгению Руслову.

Эксперт подтвердил: самый вероятный сценарий — музейный. Кареты могли направляться на реставрацию или временную выставку в другой город. Не исключен и частный интерес: среди коллекционеров старинные экипажи сейчас в цене, их активно покупают и продают. Третья возможность — реквизит для театра или кино, который также требует аккуратной логистики.

Почему же для такой работы выбрали эвакуатор, а не обычный грузовик? Руслов пояснил, что решение абсолютно оправдано. Старинные кареты весят немало, а их деревянные и металлические детали крайне хрупки. Низкая платформа эвакуатора обеспечивает бережную погрузку и фиксацию — то, что нужно для сохранности раритетов.