Минус 6 лет жизни: какая привычка стоит будущего здоровья по мнению врачей

Вредные привычки и несбалансированный образ жизни являются ключевыми факторами, препятствующими долголетию. Об этом на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова. По словам эксперта, отказ от деструктивных моделей поведения может существенно продлить жизнь человека, приводит ее слова РИА «Новости»

Влияние алкоголя и курения

Злоупотребление спиртными напитками остается одним из самых серьезных рисков: эта зависимость сокращает жизнь мужчин и женщин в среднем на 5–6 лет. Замминистра подчеркнула, что отказ от алкоголя дает обратный эффект, возвращая человеку утраченные годы.

Не меньшую опасность представляет курение, включая использование современных электронных систем доставки никотина и вейпов. Хотя в России наблюдается общая тенденция к снижению числа курящих, эксперт выразила обеспокоенность тем, что первая проба сигарет зачастую происходит в школьном возрасте. Электронные устройства, по данным ведомства, быстрее формируют зависимость и оказывают выраженное негативное воздействие на легочную систему.

Физическая активность и питание

Малоподвижный образ жизни и неправильное питание не только влияют на физическое состояние, но и провоцируют развитие ожирения. Евгения Котова отметила важную социальную составляющую этой проблемы: дети родителей с ожирением подвержены данному заболеванию в четыре раза больше из-за сочетания генетических факторов и семейных пищевых привычек.

Для сохранения здоровья Минздрав рекомендует обращать внимание не только на калорийность рациона, но и на его качественный состав: