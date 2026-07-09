Андрей Воробьев: благоустройство Богородского бульвара и лесопарка «Волхонка» важно завершить в сентябре
Губернатор Воробьев проверил ход благоустройства бульвара и лесопарка в Ногинске
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Богородский округ проверил ход благоустройство общественных пространств. Он подчеркнул, что завершить работы на Богородском бульваре и в лесопарке «Волхонка» важно в сентябре.
«Наша задача — в сентябре сдать Богородский бульвар и лесопарк „Волхонка“. Очень важно, чтобы было, где гулять, где отдыхать. Территорию бульвара благоустраиваем по просьбе жителей в рамках президентского проекта. За нее отдали голоса более 22 тыс. человек. Для нас важно сделать это место более комфортным и безопасным», — сказал губернатор.
По его словам, на территории обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, откроют фонтан, построят амфитеатр, оборудуют освещение и видеонаблюдение, проведут озеленение.
«В лесопарке „Волхонка“ также появятся обустроенные дорожки, спортивный и игровой кластеры, зоны отдыха у воды. Кроме того, очистим прилегающий карьер. Для жителей важно, чтобы лесопарк сохранил природный характер, но стал более удобным и безопасным для прогулок, спорта, отдыха с детьми», — рассказал глава региона.
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
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Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
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В рамках благоустройства вдоль Богородского бульвара приведут в порядок участок тротуара на улице Декабристов и площадку у памятника патриарху Пимену и Богоявленского собора.
«Работы мы начали 1 апреля и по плану в начале сентября закончим. Уже на 2/3 уложили плиточное покрытие», — сообщила представитель подрядчика Ирина Тимохина.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой станции водоочистки «Заречье» в Ногинске.