Андрей Воробьев: благоустройство Богородского бульвара и лесопарка «Волхонка» важно завершить в сентябре

«Наша задача — в сентябре сдать Богородский бульвар и лесопарк „Волхонка“. Очень важно, чтобы было, где гулять, где отдыхать. Территорию бульвара благоустраиваем по просьбе жителей в рамках президентского проекта. За нее отдали голоса более 22 тыс. человек. Для нас важно сделать это место более комфортным и безопасным», — сказал губернатор.