«Он в здравом уме»: директор Кашпировского объяснил, зачем экстрасенс переписал квартиру на жену

Накануне стало известно, что 53-летняя Гулизар Чалбашова получила от супруга московскую квартире площадью 56 кв. м. Отмечалось также, что все доходы 86-летнего целителя проходят через ИП, зарегистрированного на жену.

Рудых в комментарии MK.RU заявил, что Чалбашова не собирается оставлять супруга без квартиры и решение Кашпировский принимал без ее давления. По словам Рудых, экстрасенс находится в здравом уме и способен самостоятельно принимать решения относительно своего имущества.

«В свой юбилейный год он принял решение сделать жене подарок. Имеет на это право», — отметил Рудых.

Ранее директор экстрасенса уже опровергал появившиеся в СМИ сообщения о его госпитализации. Тогда он называл эти сведения ложными и подчеркивал, что экстрасенс находится дома с семьей.