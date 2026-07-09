Губернатор Подмосковья проверил работу новой станции водоочистки «Заречье» в Ногинске
Андрей Воробьев проверил модернизацию объектов водоснабжения в Ногинске
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в Богородском округе. Глава региона осмотрел новую станцию водоочистки «Заречье».
«Это современный водозаборный узел, который обеспечивает чистой водой половину Ногинска. В течение месяца здесь полностью завершатся работы, и мы подадим в дома жителей городского округа воду принципиально иного, более высокого качества», — отметил Воробьев.
Станция будет обеспечивать более 600 домов и 100 социальных объектов. На полную мощность станцию выведут после завершения аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе. Закончить их планируется к сентябрю.
«Сразу после запуска объекта порядка 30 тыс. жителей Ногинска получат чистую питьевую воду. У станции отличный запас прочности и резерв по мощности, что позволит обеспечивать качественной водой также новые дома и соцобъекты», — отметила директор филиала «МосОблВодоканала» «Ногинский водоканал» Екатерина Гриднева.
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин]
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Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин]
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Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин]
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Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин]
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В 2025 году в Богородском округе отремонтировали более 14 км сетей водоснабжения, реконструировали очистные сооружения в Тимохово, обновили участок канализационных сетей от Щемилово до Зеленого.
«Мы также строим и реконструируем ВЗУ, станции обезжелезивания — для Московской области это критически важный вопрос. Нужно не просто поднять воду из-под земли, а еще избавить ее от избытка железа, что требует особого технологического подхода. Такую работу до конца года мы проведем и в Ногинске, и в Лосино-Петровском, и в ряде других территорий», — рассказал губернатор.
Он также отметил важность строительства и модернизации очистных сооружений. Сейчас в регионе строится около 39 таких объектов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит повысить качество коммунальных услуг для 335 тыс. жителей.