«У меня нет рака»: Анита Цой срочно вышла на связь после слухов о страшной болезни
gazeta.ru: Анита Цой заявила, что страдает от болезни Грейвса, а не от онкологии
Фото: [соцсети]
Певица Анита Цой опубликовала видеообращение, в котором опровергла слухи об онкологическом заболевании, сообщает «Газета.Ru». В апреле в СМИ появилась информация о госпитализации артистки, тогда и начали распространяться слухи о раке.
Цой объяснила, что причина ее госпитализации была связана с болезнью щитовидной железы. Врачи прописали певице курс облучения перед операцией по удалению этого органа, а диагноз «онкология» ей никогда не ставили.
«Мое заболевание называется болезнь Грейвса. Я уже давно живу с этим. Мне пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение», — сказала артистка.
Цой также рассказала, что в апреле почувствовала себя очень плохо, но теперь ее состояние улучшилось.
Ранее сообщалось, что онкобольная блогер Валерия Чекалина пожаловалась на боли после восьмого курса химиотерапии.