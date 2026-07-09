«У меня нет рака»: Анита Цой срочно вышла на связь после слухов о страшной болезни

Певица Анита Цой опубликовала видеообращение, в котором опровергла слухи об онкологическом заболевании, сообщает «Газета.Ru». В апреле в СМИ появилась информация о госпитализации артистки, тогда и начали распространяться слухи о раке.

Цой объяснила, что причина ее госпитализации была связана с болезнью щитовидной железы. Врачи прописали певице курс облучения перед операцией по удалению этого органа, а диагноз «онкология» ей никогда не ставили.

«Мое заболевание называется болезнь Грейвса. Я уже давно живу с этим. Мне пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение», — сказала артистка.

Цой также рассказала, что в апреле почувствовала себя очень плохо, но теперь ее состояние улучшилось.

Ранее сообщалось, что онкобольная блогер Валерия Чекалина пожаловалась на боли после восьмого курса химиотерапии.