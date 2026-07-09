Росавиация ограничила эксплуатацию нового самолета Ил-114-300

Отечественный региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 прошел сертификацию Росавиации, однако эксплуатация новой модели на начальном этапе будет ограничена строгими метеорологическими рамками. Согласно опубликованной документации, лайнер пока не допущен к полетам в сложных условиях, характерных для большинства регионов России, пишут Ведомости.

Текущие ограничения эксплуатации

На данный момент сертификат типа налагает на Ил-114-300 следующие запреты:

Температурный режим: допустимый диапазон составляет от минус 9 до плюс 25 градусов Цельсия.

Метеоусловия: запрещены полеты в грозу и при риске обледенения.

Состояние ВПП: исключены взлет и посадка на мокрые или загрязненные взлетно-посадочные полосы.

Даниил Бренерман, управляющий директор АО «Ил», пояснил, что получение базового сертификата — это лишь стартовый этап. Испытания продолжаются, и специалисты работают над расширением эксплуатационных характеристик лайнера, чтобы приблизить их к уровню, необходимому для полноценной коммерческой деятельности.

Перспективы модернизации

Ил-114-300 представляет собой глубокую модернизацию советского проекта 1980-х годов с максимальным импортозамещением узлов и агрегатов. В будущем лайнер должен стать ключевым элементом региональной авиации, заменив устаревающие самолеты типа Ан-24 и Ан-26.

Отраслевые эксперты, в частности представители Межотраслевого аналитического центра, полагают, что допуски к полетам в сложных метеоусловиях могут быть получены уже в ближайшие месяцы. Тем не менее снятие остальных ограничений, связанных с состоянием полос и температурными лимитами, потребует проведения дополнительного цикла испытаний и технических доработок, что займет более длительное время.