Грядущая зима в России будет холоднее прошлой, но теплее нормы

Грядущая зима в России, по прогнозам синоптиков, обещает быть более суровой по сравнению с аномально теплым прошлым годом. При этом специалисты подчеркивают, что температура все равно будет выше средних многолетних значений, продолжая общую тенденцию к потеплению. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Раскрывая детали прогноза, главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова пояснила, что на Европейской части страны практически все зимние месяцы покажут положительную температурную аномалию. Прошлогодний сезон, напомнила она, установил серьезные рекорды, когда в январе столбики термометров превышали климатическую норму на 6-7 градусов. Однако метеорологи уверены, что в этом году столь высокая планка повторена не будет.

По ее словам, несмотря на ощутимое похолодание относительно предыдущей зимы, жителей страны ждет все еще мягкий по долгосрочным меркам сезон. Итогом становится двойственное ощущение: предстоящая зима будет холоднее, чем была, но в целом теплее, чем положено по климатическим нормам.

Ранее она спрогнозировала аномально теплый декабрь в Москве.