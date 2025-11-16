Синоптик Позднякова спрогнозировала аномально теплый декабрь в Москве

Столичный регион ожидает аномально мягкое начало зимы. С таким прогнозом выступила известный синоптик Татьяна Позднякова, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Согласно ожиданиям метеоролога, настоящие зимние морозы и устойчивый снежный покров обойдут Москву стороной вплоть до новогодних праздников. Первый снег, который, по расчетам, ляжет в конце ноября, не станет началом долгой зимы — он продержится всего несколько дней и быстро растает.

Погода в декабре обещает быть теплее климатической нормы, отметила Позднякова. Этот прогноз подтверждают и другие эксперты. Так, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в понедельник, 17 ноября, температура будет колебаться в районе -1...-3 °C, что также свидетельствует о весьма комфортных для этого времени года условиях.

По словам синоптиков, по-настоящему зимняя погода установится в регионе лишь вместе с календарной зимой, то есть ближе к концу декабря — началу января.

Ранее стало известно, что принесет погода столице и Подмосковью на неделе.