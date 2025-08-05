Громко в Ростовской области. Взрывы звучат на хуторе Калинин и городе Шахты
Взрывы прогремели на хуторе Калинин и городе Шахты Ростовской области
Фото: [соцсети]
В Ростовской области в ночь на вторник, 5 августа, прогремели взрывы. Жители хутора Калинин и города Шахты сообщают о громких звуках. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны.
Очевидцы сообщили Телеграм-каналу SHOT, что примерно полчаса назад они слышали серию из пяти взрывов. По их словам, в небе были видны вспышки.
По предварительной информации, система противовоздушной обороны отреагировала на украинские беспилотные летательные аппараты.
На данный момент нет официальных данных.