Громко в Ростовской области. Взрывы звучат на хуторе Калинин и городе Шахты

В Ростовской области в ночь на вторник, 5 августа, прогремели взрывы. Жители хутора Калинин и города Шахты сообщают о громких звуках. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны.

Очевидцы сообщили Телеграм-каналу SHOT, что примерно полчаса назад они слышали серию из пяти взрывов. По их словам, в небе были видны вспышки.

По предварительной информации, система противовоздушной обороны отреагировала на украинские беспилотные летательные аппараты.

На данный момент нет официальных данных.