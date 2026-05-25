Громкое дело в Петербурге: артист Мариинского театра отправлен в СИЗО за расстрел ребенка

Судебные органы Санкт-Петербурга отправили под стражу на два месяца актера Мариинки, который ранил одиннадцатилетнего мальчика-музыканта из-за уличной игры на саксофоне. Об этом пишет РЕН ТВ.

Судебное решение и позиция защиты

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения для сотрудника Мариинского театра, устроившего стрельбу в историческом центре города. По сообщениям из зала судебных заседаний от 25 мая, мужчину отправили в следственный изолятор сроком на два месяца. Представители стороны защиты настаивали на более мягком ограничении свободы и просили суд ограничиться домашним арестом, однако данное ходатайство было отклонено. В отношении задержанного завели уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных с использованием оружия.

Подробности нападения на уличного музыканта

Чрезвычайное происшествие случилось 24 мая в непосредственной близости от здания Мариинского театра. Одиннадцатилетний мальчик исполнял музыкальные композиции на саксофоне на улице, когда подозреваемый произвел в его сторону выстрел из окна жилого дома. Свидетели происшествия рассказали, что лицо несовершеннолетнего сразу залило кровью, однако сам пострадавший находился в сильном шоковом состоянии, поэтому не издавал никаких звуков и не плакал.

Снаряд прошил щеку мальчика насквозь и зафиксировался в районе подбородка. Медики и эксперты отмечают, что траектория полета пули прошла в критической близости от жизненно важных органов, и смещение направления всего на один сантиметр могло привести к потере зрения.

Мотивы стрелка и задержание

Сотрудникам правоохранительных органов потребовалось всего несколько часов, чтобы установить точное местонахождение нападавшего и задержать его. Оказалось, что мужчина находился у себя дома и отдыхал. Его сильно возмутили громкие звуки доносившейся с улицы музыки, которые не давали ему уснуть. Артист взял пневматическое газовое оружие и выстрелил в направлении юного музыканта. В ходе допроса задержанный заверил следователей, что не планировал наносить ребенку травмы, а намеревался исключительно напугать его. При этом обвиняемый полностью согласился с инкриминируемой ему виной.