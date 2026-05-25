Турецкий след: политолог раскрыл, кто может сесть за стол переговоров РФ и Украины в качестве посредника

Поиск посредника, который мог бы сесть за стол переговоров между Россией и Украиной, — задача не из легких. Слишком много обид, красных линий и взаимного недоверия. Но в эфире NEWS.ru военный политолог доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев неожиданно назвал имя, которое, по его мнению, способно объединить обе стороны.

По его словам, это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Почему именно он? Политолог объясняет просто: турецкий лидер обладает редким умением одновременно поддерживать дружеские и рабочие отношения с разными центрами силы. Он не рвет мосты ни с Москвой, ни с Киевом, а значит, его кандидатура не вызовет мгновенного отторжения ни у одной из сторон. Более того, Перенджиев добавляет, что с этой ролью справился бы и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан — опытный дипломат, который давно работает на турецко-российско-украинском треке.

Эксперт пояснил, что, если бы Эрдоган (или Фидан) действительно вступили в игру, это могло бы кардинально изменить переговорный ландшафт. Турция уже не раз выступала площадкой для диалога — достаточно вспомнить стамбульские переговоры весной 2022 года. Анкара имеет рычаги влияния на Черное море, контролирует проливы и поддерживает связь с обеими воюющими сторонами. При этом Турция остается членом НАТО, что дает ей определенную легитимность в глазах Запада, но при этом не превращает ее в марионетку блока.

Конечно, идеального посредника не существует, и Перенджиев честно признает: найти кандидатуру сегодня крайне сложно. Но Эрдоган — один из немногих мировых лидеров, кто хотя бы теоретически способен усидеть на двух стульях одновременно. А для переговоров, где каждый неверный шаг грозит срывом, это, возможно, главное качество. Пока же остается наблюдать, услышит ли Анкара этот сигнал и захочет ли снова примерять на себя роль миротворца.

