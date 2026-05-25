Жителям Московской области напомнили порядок действий при нарушениях выгула собак

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило жителям региона о правилах выгула собак и порядке действий при выявлении нарушений. Соблюдение этих норм — залог безопасности для людей и самих животных.

В общественных местах питомец должен находиться на поводке, а если его рост в холке превышает 25 см — еще и в наморднике. Хозяевам необходимо убирать за своими питомцами продукты жизнедеятельности. Строго запрещен выгул на территориях образовательных учреждений — школ, детских садов, на детских и спортивных площадках. Для прогулок и дрессировки лучше всего выбирать специально оборудованные площадки.

Если вы стали свидетелем нарушения или столкнулись с агрессивным поведением животного, важно грамотно зафиксировать инцидент, чтобы привлечь владельца к ответственности и предотвратить подобные случаи в будущем. Прежде всего сделайте фото или видео: на кадрах должны быть отчетливо видны животное и его хозяин, признаки нарушения (например, отсутствие поводка или намордника), а также место и время происшествия — для этого можно использовать геолокацию или снять ориентиры поблизости.

Собрав доказательства, подайте заявление в органы МВД и приложите к нему фото‐ и видеоматериалы. Обращение будет зарегистрировано, после чего полиция займется проверкой: установит все обстоятельства случившегося и данные участников, при необходимости соберет дополнительные доказательства. Затем материалы передадут в Министерство сельского хозяйства и продовольствия для принятия дальнейших мер.

За нарушение требований к содержанию животных предусмотрена ответственность по статье 8.52 КоАП РФ. Размер штрафа варьируется от 1,5 тыс. до 30 тыс. рублей.

