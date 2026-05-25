В Подмосковье стартовал региональный этап «Президентских состязаний»

25 мая в спортивном комплексе «Подмосковье» городского округа Щелково стартовал региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В финале состязаний сошлись 17 команд, представляющих 14 муниципальных образований Подмосковья. На одной площадке оказались юные атлеты из Богородского округа, Власихи, Домодедова, Жуковского, Истры, Красногорска и других мест.

Двухдневный марафон испытаний потребует от участников не только отличной физической формы, но и смекалки, сплоченности, умения быстро принимать решения. Программа соревнований разнообразна и насыщенна: спортивное многоборье, подвижные игры, легкоатлетическая эстафета, теоретический конкурс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье получило 578 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников.