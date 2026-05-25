Сырная дипломатия в Кратово: в Раменском ищут редкого попугая-гурмана за 150 тысяч рублей

В районе улиц Гоголя и Тургенева в подмосковном Кратово пропал редкий пернатый беглец. Как пишет REGIONS , речь идет о венесуэльском амазоне зеленого окраса, размером с голубя и с коротким хвостом, чья стоимость достигает 150 тысяч рублей. В воскресенье, 24 мая, птица покинула дом и улетела в неизвестном направлении, после чего информацию о пропаже опубликовали в местном сообществе во «ВКонтакте».

Семейная драма с крыльями

Для хозяйки пропавший попугай — не просто дорогая игрушка, а полноценный член семьи с непростой биографией. Как выяснилось, до того как оказаться в этом доме, пернатый пережил смерть предыдущей владелицы. Возможно, именно эта травма мешает ему стать полностью ручным, хотя, по словам нынешней хозяйки, птица очень общительная и социально адаптированная.

В отличие от многих собратьев, амазон никогда не томился в тесной клетке. В доме повсюду были установлены защитные сетки, благодаря чему попугай свободно перемещался по комнатам. В момент исчезновения хозяйки рядом не оказалось, поэтому обстоятельства побега до сих пор покрыты тайной.

Три часа на соседской сосне

Первые часы после исчезновения давали надежду. Очевидцы рассказали, что около трех часов попугай просидел на высокой сосне неподалеку от дома. Он откликался на знакомые голоса, но спуститься так и не решился. Затем беглец взял курс в сторону Березенцевой.

Есть и обнадеживающая деталь: амазон не сильный летун. Птица передвигается только короткими перебежками, а значит, далеко уйти физически не могла. По словам хозяйки, он летал по верхушкам сосен, откликался, но не знал, как спуститься вниз.

«Это полноценный член семьи. Для нас — трагедия…<…> „Пожалуйста, не пугайте его. Мы надеемся, он придет к людям“, — добавляет хозяйка беглеца», — говорит Дарья.

Меню для беглеца: от орехов до пиццы

Жителей Кратово и окрестностей просят не пытаться ловить редкую птицу самостоятельно. Попугай возрастной, резкие движения и паника могут навредить его сердцу. Вместо этого рекомендуется применить гастрономическую дипломатию.

Хозяйка раскрыла кулинарные пристрастия питомца. Он без ума от фруктов, орехов, а также, как ни странно, от сыра и даже пиццы. Пернатый не агрессивен и не кусается, но в состоянии стресса может нервничать. Лучшая стратегия — аккуратно приманить его едой и, как только птица приблизится (а голод, по убеждению владелицы, рано или поздно приведет ее к людям), попытаться закрыть ее в помещении.

Ранее сообщалось, что жительница Одинцова пожаловалась администрации на птичий концерт.