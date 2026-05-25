Ведущая программы «Играй, гармонь любимая!» устроила скандал в елецкой пекарне

Анастасия Заволокина, которую миллионы зрителей знают по программе «Играй, гармонь любимая!», попала в эпицентр громкого скандала, сообщает The Voice. Все произошло в Ельце, куда ведущая и съемочная группа приехали на фестиваль «Играй, гармонь Елецкая». Местные жители, а теперь и вся страна, обсуждают поведение телезвезды, которая, мягко говоря, не сдержала эмоций.

Инцидент произошел в небольшой пекарне. Сначала оператор без предупреждения начал снимать витрины. Владелица Анастасия Быкова вышла узнать, по какому праву, и услышала в ответ от Заволокиной: «Неважно, идите отсюда».

Команда, тем не менее, продолжала заходить внутрь. Кульминация наступила в конце дня, когда продавец обслуживал пожилого покупателя. Заволокина устроила разнос: она кричала, что принесла заведению «уйму клиентов», и, по словам очевидцев, пригрозила одному из сотрудников удушением.

«Я выложу это на Первом канале, чтобы вы опозорились и закрылись!», — заявила ведущая.

Владелица пекарни не стала это терпеть. Женщина выложила видео с места событий. Первый канал пока никак не прокомментировал эту ситуацию.

