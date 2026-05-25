Россия уже ввела ограничения на поставки минеральной воды, двух видов армянского коньяка и некоторых красных полусладких вин. Это не случайность, а «нормальная цепочка событий» для страны, которая выходит из евразийской интеграции, заявила в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко. Эксперт объяснила, какие еще армянские товары могут пропасть с полок, а также предупредила о возможном сокращении авиарейсов между странами.

Нормальная цепочка событий

Инна Литвиненко пояснила, что ограничения на армянскую продукцию — закономерный шаг, а не неожиданность.

«Как только страна выходит из евразийского экономического сотрудничества и перестает быть партнером в рамках ЕАЭС, это абсолютно нормальная череда событий. Это касается любого государства — любой региональной интеграционной группировки, не только нашей», — рассказала экономист.

Какие товары под угрозой

По словам Литвиненко, список потенциальных запретов гораздо шире.

«К чему можно быть готовыми? Фрукты и овощи — об этом уже были новости предупредительного характера. Минеральная вода, цветы. Плюс то, что уже прозвучало в отношении спиртных позиций. Еще коснется молочной продукции, в частности сыров. И, наверное, продукция, которая поставляется через Армению, но из других стран. В основном это продукты потребительской корзины — продукты питания», — перечислила эксперт.

Удар по экономике Армении

Экономист подчеркнула, что запреты серьезно повлияют на армянский бизнес. Учитывая множество родственных связей и совместных российско-армянских предприятий, экономика Армении окажется в сложной ситуации.

«Это коснется каждого второго-третьего предприятия — не только малого и среднего, но и крупного бизнеса Армении. Большинство поставок из того, что уже попало под запрет, и того, что потенциально под него попадет, является экспортно-ориентированной продукцией именно в сторону России. Российский рынок для предприятий Армении — один из самых выгодных», — пояснила Литвиненко.

Авиасообщение и туризм под угрозой

Эксперт предупредила, что ограничения могут затронуть не только товары, но и услуги.

«Нужно быть готовыми к сокращению авиарейсов. Возможно, из каких-то городов сообщение вообще прекратится — например, Ереван — Екатеринбург. Больнее всего ударит по маршрутам Ереван — Москва и Ереван — Сочи. Для российских туристов Сочи — это еще и перевалочный пункт на пути в Европу. Так что из услуг — в первую очередь авиасообщение и туристические поездки», — резюмировала Литвиненко.

Заведующий кафедрой государственного управления Дипломатической академии МГИМО Олег Карпович заявил, что попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна усидеть на двух стульях закончатся провалом: народ республики не позволит предать Россию, потому что армянский народ замечает все и помнит общую историю. Экономически Армения серьезно завязана на Российскую Федерацию, а пустые, ничем не подкрепленные обещания со стороны Евросоюза, по словам эксперта, не заменят реальных связей в рамках Евразийского экономического союза и Таможенного союза.