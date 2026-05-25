Лидером голосования за благоустройство в Красногорске является мемориальный комплекс с Вечным огнем

В городском округе Красногорск продолжается ежегодное онлайн‐голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители могут отдать свой голос до 12 июня на платформе госуслуг. Участие доступно для граждан старше 14 лет. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Более 425 тыс. человек приняли участие в голосовании по объектам в разных муниципалитетах области. В этом году жителям Красногорска предложено выбрать одну из трех локаций для благоустройства.

Безусловным фаворитом на текущий момент стал мемориальный комплекс с Вечным огнем: он набрал свыше 8,1 тыс. голосов. На 2-м месте — сквер «Красный мишка», за который проголосовали более 5,6 тыс. жителей. Замыкает тройку лидеров сквер 300‐летия Инженерных войск: он получил поддержку 4,4 тыс. проголосовавших.

Всего в этом году на голосование вынесена внушительная подборка территорий — 281 объект из 56 округов Московской области. Такой масштаб дает жителям реальную возможность влиять на развитие своих районов и определять приоритеты благоустройства на ближайшие годы.

