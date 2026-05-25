Плюс 10% яиц и 16% мяса: нижегородские фермеры нарастили производство продуктов

Нижегородские сельхозпроизводители подвели предварительные итоги первых четырех месяцев 2026 года, и цифры выглядят внушительно. Сразу по трем ключевым позициям — мясо, молоко и яйца — зафиксирован уверенный рост. Такие данные приводит Нижегородстат, и за ними стоит не просто статистика, а реальная работа десятков хозяйств по всему региону. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Больше всего прибавило мясное направление: объем скота и птицы на убой достиг 72 тонн, что на 16% выше прошлогодних показателей. Молочная отрасль тоже не отстает — плюс 2% к надоям, а в абсолютных цифрах это 207 тыс. тонн молока. Интересно, что одна корова в среднем дала 2910 килограммов — на 65 килограммов больше, чем годом ранее. То есть рост идет не только за счет поголовья, но и за счет продуктивности. Яичная тема тоже в плюсе: птицефабрики произвели 421 млн штук, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, во-первых, регион становится менее зависимым от поставок из других областей — свои производители закрывают потребности все плотнее. Во-вторых, рост продуктивности животных и птицы говорит о том, что в хозяйствах внедряются более эффективные корма, условия содержания и ветеринарные программы. Это не сиюминутный всплеск, а устойчивый тренд, который сказывается и на ценах: при стабильном или растущем предложении резких скачков стоимости базовых продуктов можно не опасаться.

Главный вывод прост: нижегородское сельское хозяйство в 2026 году стартовало уверенно. Мясо плюс 16%, яйца плюс 10%, молоко плюс 2% — все три сектора в зеленой зоне. Если темпы сохранятся, к концу года регион вполне может обновить несколько исторических рекордов по продовольственной безопасности. Пока же фермеры и птицефабрики продолжают работать, а статистика радует местных жителей и власти.

