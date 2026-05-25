Рынок труда в 2026 году: как бизнес адаптируется к новым реалиям — мнение депутата ГД Говырина

Депутат Государственной думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»), высказал мнение, что сегодня работодатели вынуждены бороться за сотрудников не только размером заработной платы, но и комфортными условиями труда, атмосферой в коллективе, возможностями для досуга и даже наличием у работы высшего смысла, сообщил REGIONS.

Рынок труда превращается в рынок соискателя: бизнес конкурирует не только зарплатами

По словам парламентария, в 2026 году бизнес продолжает активно менять свое отношение к российским регионам. Совсем недавно многие компании оценивали ту или иную территорию прежде всего по наличию сырьевых ресурсов, объему бюджетов, административному весу и географической близости к столицам. Сейчас, подчеркнул Говырин, на первый план выходят совершенно иные критерии: где живут люди, есть ли там среда, благоприятная для профессиональной деятельности, способен ли город обеспечить бизнес квалифицированными кадрами, есть ли у него собственный характер и уникальная история. Регион, по его убеждению, перестает быть временной точкой для продаж и превращается в пространство, куда предприниматели врастают всерьез и надолго.

Зарплата перестала быть главным приоритетом

Прежний стереотип, гласящий «где больше платят, там бизнес успешнее», по информации депутата, сегодня работает уже не так эффективно. Для компании оказаться в финансово обеспеченном регионе — этого теперь недостаточно. Предприятию необходимы квалифицированные кадры, комфортная городская среда, хорошо налаженная логистика, образовательные площадки для подготовки специалистов, надежные местные партнеры и, что немаловажно, искренний интерес жителей к тому, чем именно занимается данная организация.

«Человек выбирает место работы вместе с образом жизни. Зарплата остается значимой, но рядом с ней встают экология, досуг, жилье, городская культура и ощущение личного участия в развитии территории. Поэтому новая карта возможностей зависит уже от кадровой воронки. Регионы растут в глазах бизнеса там, куда люди едут за профессией, ритмом жизни и смыслом. Искать приходится людей, компетенции и сообщества, а не только сырье и квадратные метры», — пояснил Алексей Говырин.

Как трансформируется удаленная занятость

Удаленный формат работы, по словам эксперта, тоже преодолел стадию простого физического перемещения сотрудников из офисных стен домой. На смену этому пришла концепция географически распределенной команды. Управленческий центр компании может располагаться в одном городе, продуктовое подразделение — в другом, разработчики — в третьем, а служба поддержки клиентов — в четвертом.

«Бренд-шеф в Краснодаре или Владимире, разработчики в Воронеже, колл-центр на Алтае уже выглядят не экзотикой, а нормальной сборкой бизнеса. Компания берет компетенции там, где они сильнее всего раскрываются, и создает внутри себя локальные микро-бренды. Сильному специалисту из малого города продают уже не офисную атрибутику, а автономию, влияние на направление и роль человека, который собирает вокруг себя профессиональный хаб», — рассказал Говырин.

Территория как неотъемлемая часть бренда

Из этого, по информации парламентария, рождается так называемая новая локальность. В 2026 году происхождение продукта из конкретного места становится полноценной составляющей его ценности. Уникальный облик города, окружающая природа, накопленная промышленная память, традиционная кухня, местные ремесла, архитектурное наследие и даже привычки жителей — все это превращается в материал для формирования узнаваемого бренда.

«Это можно назвать инжинирингом характера территории. Компания показывает партнеру не только цех, сервис или команду, но и саму среду, в которой все это появилось. Деловой тур превращается в поездку впечатлений, а региональная площадка — в часть предложения для b2b-партнеров», — подчеркнул парламентарий.

Конкуренты объединяют усилия ради общего развития

Трансформируется, по словам Говырина, и отношение к рыночным соседям. В пределах одной локации бизнесу становится выгодно сообща решать те задачи, которые для одного участника в одиночку тянуть слишком накладно. Общие логистические цепочки, совместное обучение персонала, коллективное пользование лабораториями, проведение стажировок, закупка дорогостоящего редкого оборудования, создание городских пространств для деловых встреч — все это, по информации эксперта, можно организовать через механизм инфраструктурного взаимодействия.

«Власть дает площадки, льготы и организационную поддержку, бизнес приносит технологии, скорость решений и практическую энергию. Так появляется индустриальный краудфандинг территории, где конкуренты сохраняют свое соревнование, но вкладываются в общую кадровую базу», — пояснил он.

Как бизнес пускает корни в регионе

Успех региона в этой новой парадигме, по словам депутата, выстраивается через процесс укоренения. Компания идет в школы с программами профориентации, открывает профильные курсы в колледжах, готовит специалистов специально под свои технологические процессы, создает так называемое «третье место» — пространство, где талантливые люди могут встречаться и обмениваться идеями без немедленного перехода к разговору о трудоустройстве.

Местные жители, как подчеркнул Говырин, начинают получать бонусы за пользование локальными сервисами, приходят на экскурсии на производство, участвуют в совместных проектах вокруг предприятий и постепенно начинают воспринимать компанию как неотъемлемую часть своей повседневной жизни.

«Так рождается воронка укоренения. Сначала бизнес закрепляется на территории, затем выстраивает партнерство с муниципалитетом, после входит в образование через колледж или учебный центр, а затем становится для города источником рабочих мест, профессиональной гордости и нового смысла. Формула „перестань арендовать — начни прорастать“ хорошо описывает этот сдвиг. Успех начинается с вопроса, какую боль или мечту территории лечит компания. Тот, кто найдет такую точку и сумеет работать рядом с жителями, властью, колледжами и даже конкурентами, станет великим локальным героем новой экономической карты России», — заключил Алексей Говырин.

Ранее стало известно, как айтишнику получить пенсию почти в 77 тыс. руб.