Буланова рассказала об особом амулете, с которым выступает на сцене

Певица Татьяна Буланова, чьи песни «Ясный мой свет» и «Не плачь» знает вся страна, оказалась очень суеверной. В недавнем интервью Общественной Службе Новостей артистка раскрыла свои закулисные ритуалы.

Оказывается, перед каждым концертом Буланова обязательно надевает старинное кольцо, которое досталось ей от старших родственников. Этот семейный амулет, по словам артистки, не просто украшение, а настоящий талисман.

«С ним я чувствую себя увереннее, могу раскрыться на сцене на все сто», — призналась певица.

Но это еще не все. Артистка свято верит в приметы. У нее есть железное правило: первый шаг на сцену должен быть только с левой ноги. Нарушение этого ритуала, убеждена Буланова, может привести к неприятным последствиям — начиная от забытых слов и заканчивая проблемами со здоровьем.

