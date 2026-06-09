Грозит ли Крыму топливная блокада: разбираемся в ситуации с продуктами и логистикой

В последние дни в социальных сетях и ряде Telegram-каналов активно распространяются слухи о якобы возникшем дефиците продуктов в Крыму и Севастополе. Авторы публикаций связывают это с «топливной блокадой» и перебоями в поставках, сопровождая посты фотографиями пустых полок и объявлений об отпуске товаров в одни руки. Насколько реальны эти опасения? Разбираемся в ситуации с официальной точки зрения, пишет «Комсомольская правда».

Миф против реальности: откуда берется паника?

Власти республики официально опровергли информацию о нехватке продовольствия. По оценкам экспертов, «ажиотаж» вокруг сахара и круп является искусственно созданным и не имеет под собой фактической базы. Целью подобных вбросов, как отмечают аналитики, может быть попытка дестабилизировать обстановку в преддверии пика туристического сезона.

Что говорят власти: запасы под контролем

Министерство сельского хозяйства Республики Крым подтверждает:

Складские запасы: Товары первой необходимости имеются в достаточном объеме. Запасы на складах формируются не на один день, а на долгосрочную перспективу.

Собственное производство: Большая часть социально значимых товаров (молочная продукция, мясо, овощи) производится непосредственно в Крыму, что минимизирует зависимость от внешней логистики.

Приоритет — предприятиям пищепрома

Вопрос бесперебойной работы логистической системы находится на особом контроле правительства региона. Чтобы исключить любые перебои в снабжении магазинов:

Топливный приоритет: Поставки ГСМ в первую очередь осуществляются на предприятия, перерабатывающие мясо, молоко и рыбу.

Мониторинг: Власти республики осуществляют ежедневный контроль за состоянием товарных запасов в сетях.

Ситуация на местах

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк подчеркнул, что любые ограничения на продажу товаров «в одни руки» в отдельных торговых точках носят локальный характер и часто являются мерой против спекулятивного выкупа товара паникерами, а не признаком общего дефицита. Логистические коридоры функционируют в штатном режиме, а запасы продуктов полностью покрывают потребности полуострова.