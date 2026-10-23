Актер Андрей Терентьев, известный по роли Спирта в фильме «Мы из будущего», умер в возрасте 44 лет

Российский актер Андрей Терентьев, получивший широкую известность благодаря роли Спирта в фильме «Мы из будущего», скончался в возрасте 44 лет. О смерти артиста сообщили его близкие, передает РИА Новости. Причиной стало обострение открытой язвы.

Прощание с Терентьевым состоится 23 октября в Санкт-Петербурге. Панихида пройдет с 10:50 до 11:30 мск.

Терентьев родился и вырос в Петербурге. Карьеру в кино он начал в 2000-х годах. Прорывом стала роль Спирта в военной драме «Мы из будущего», вышедшей в 2008 году. Фильм получил любовь зрителей, а персонаж Терентьева запомнился своей харизмой и сложным характером.

Помимо «Мы из будущего», актер снимался в популярных сериалах. Среди них — «Горюнов», «Высокие ставки» и «Такая работа». Всего в фильмографии Андрея около 60 проектов.

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