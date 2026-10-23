Актер Андрей Терентьев, известный по роли Спирта в фильме «Мы из будущего», умер в возрасте 44 лет

ria.ru: в 44 года умер сыгравший в фильме «Мы из будущего» Андрей Терентьев

Культура и спорт

Фото: [Кадр из фильма «Мы из будущего»]

Российский актер Андрей Терентьев, получивший широкую известность благодаря роли Спирта в фильме «Мы из будущего», скончался в возрасте 44 лет. О смерти артиста сообщили его близкие, передает РИА Новости. Причиной стало обострение открытой язвы.

Прощание с Терентьевым состоится 23 октября в Санкт-Петербурге. Панихида пройдет с 10:50 до 11:30 мск.

Терентьев родился и вырос в Петербурге. Карьеру в кино он начал в 2000-х годах. Прорывом стала роль Спирта в военной драме «Мы из будущего», вышедшей в 2008 году. Фильм получил любовь зрителей, а персонаж Терентьева запомнился своей харизмой и сложным характером.

Помимо «Мы из будущего», актер снимался в популярных сериалах. Среди них — «Горюнов», «Высокие ставки» и «Такая работа». Всего в фильмографии Андрея около 60 проектов.

Ранее стало известно о смерти сыгравшего в сериале «Дальнобойщики» актера Владислава Толдыкова.

Актуально

Читайте также

Андрей Разин официально покинул «Металлург»

Андрей Разин официально покинул «Металлург»

«Другая форма любви»: Костенко оправдала Тарасова за сдержанность в шоу «Ставка на любовь»

«Другая форма любви»: Костенко оправдала Тарасова за сдержанность в шоу «Ставка на любовь»

Бывшая жена Галустяна объяснила, почему не меняет фамилию после развода

Бывшая жена Галустяна объяснила, почему не меняет фамилию после развода

«Стою просто с краюшку»: Пригожин признался, что спокойно принял статус интернет-мема

«Стою просто с краюшку»: Пригожин признался, что спокойно принял статус интернет-мема

74-летний Стивен Сигал признался, что развелся с монгольской танцовщицей

74-летний Стивен Сигал признался, что развелся с монгольской танцовщицей

Племянник Кашпировского рассказал, как тело психотерапевта будут доставлять на Украину

Племянник Кашпировского рассказал, как тело психотерапевта будут доставлять на Украину

«Эндрю, хелп ми!»: Борисов зашел в тупик, объясняя тонкости грима, и попросил Гарфилда о помощи на премьере в США

«Эндрю, хелп ми!»: Борисов зашел в тупик, объясняя тонкости грима, и попросил Гарфилда о помощи на премьере в США

27-летний Бруклин Бекхэм подвергся хейту из-за фигуры

27-летний Бруклин Бекхэм подвергся хейту из-за фигуры

«Не делайте эту ошибку»: Наталья Водянова обратилась к российским женщинам

«Не делайте эту ошибку»: Наталья Водянова обратилась к российским женщинам

61-летняя звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер впервые за долгое время вышла в свет

61-летняя звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер впервые за долгое время вышла в свет

Против следователя Лерчек завели уголовное дело из-за пропажи Rolex и Bulgari

Против следователя Лерчек завели уголовное дело из-за пропажи Rolex и Bulgari

49-летний Ираклий Пирцхалава пережил клиническую смерть

49-летний Ираклий Пирцхалава пережил клиническую смерть

Добавьте mosregtoday.ru в избранное