Один жест изменил ситуацию: как началась массовая драка на турнире RAF с Чимаевым

После победы Хамзата Чимаева над Диллоном Дэнисом на турнире RAF 10 ситуация вышла из-под контроля и завершилась массовой потасовкой между участниками и командами. Об этом пишет Газета.ру

Турнир RAF 10 завершился громким инцидентом, который произошел сразу после главного боя между Хамзатом Чимаевым и Диллоном Дэнисом. Победа российского бойца стала триггером для дальнейшего конфликта в зале.

Победа, завершившаяся дисквалификацией соперника

Поединок закончился в пользу Чимаева после того, как Дэниса дисквалифицировали за попытку провести запрещенный прием. Итог боя был зафиксирован официально, однако ситуация не успела стабилизироваться.

Эмоции вышли за пределы правил

Сразу после остановки схватки Чимаев нанес удар ногой в сторону соперника, что стало причиной резкой эскалации напряжения. В считанные секунды словесный конфликт перерос в массовую потасовку с участием представителей команд.

Инцидент на фоне предыдущих результатов бойцов

Для Чимаева этот бой стал очередным в профессиональной карьере, где ранее он потерпел первое поражение от Шона Стрикленда в титульном поединке UFC. До этого он сохранял серию побед в ММА.

Турнир продолжился другими поединками

Несмотря на инцидент, в рамках RAF 10 состоялись и другие бои. В со-главном событии Арман Царукян досрочно победил Тони Фергюсона, контролируя ход встречи до остановки во втором раунде.