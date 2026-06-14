Полеты внезапно остановлены: что произошло в аэропорту Костромы

В аэропорту Костромы введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Росавиация объяснила меры необходимостью обеспечения безопасности полетов, пишет Газета.ру.

В аэропорту Костромы введены временные ограничения на выполнение рейсов. Меры затронули как прием, так и отправку воздушных судов.

Решение принято из соображений безопасности

По информации Росавиации, ограничения введены в аэропорту Сокеркино и связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Подробности причин не раскрываются.

Ограничения затронули сразу несколько регионов

Ранее аналогичные меры уже действовали в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода. В обоих случаях также указывалось на вопросы безопасности воздушного движения как основную причину.

В регионах вводятся дополнительные режимы

В Пензенской области ранее был задействован план «Ковер», предусматривающий временное закрытие воздушного пространства и регулирование движения воздушных судов.

Ситуация в авиаузлах остается под контролем

Ограничения носят временный характер. Власти и профильные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки и координируют работу аэропортов в штатном режиме при стабилизации условий.