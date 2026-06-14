Атака БПЛА ВСУ на регионы 14 июня: пожар в Ярославской области и упавшие обломки в Тульской области

Российские средства ПВО в ночь на 14 июня отразили масштабную атаку беспилотников. По данным Минобороны, были уничтожены 249 БПЛА над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом пишет ТАСС.

В ночь на 14 июня российские средства противовоздушной обороны отразили одну из крупнейших атак беспилотников за последнее время. По информации Минобороны России, за 11 часов были перехвачены и уничтожены 249 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Беспилотники атаковали сразу несколько регионов

По данным военного ведомства, дроны были обнаружены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областей. Также цели были зафиксированы над Крымом и акваторией Азовского моря.

В Ярославской области произошло возгорание

Одним из наиболее заметных последствий атаки стали повреждения в Ярославской области. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что большая часть беспилотников была уничтожена, однако обломки нескольких аппаратов упали на объекты хранения топлива.

Возникшее возгорание оперативно ликвидировали экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Обломки в Тульской области

В Тульской области после отражения воздушной атаки беспилотников зафиксировано падение фрагментов на территорию промышленного объекта. Информацию подтвердил губернатор Дмитрий Миляев. По данным региональных властей, силы противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям. Однако часть обломков сбитых беспилотников упала на территорию одного из предприятий в городе Новомосковске. На промышленной площадке задействованы оперативные службы. В регионе также развернут штаб для координации действий и оценки ситуации. Специалисты уточняют характер возможных повреждений инфраструктуры.

Движение транспорта восстановили

Из-за последствий атаки в Ярославле временно ограничивали движение на одном из ключевых выездов из города в направлении Москвы. После завершения необходимых мероприятий перекрытия были сняты, а движение транспорта полностью восстановлено.

В ряде регионов действовали предупреждения

В течение ночи сигналы об угрозе атак беспилотников объявлялись в нескольких субъектах страны. В частности, предупреждения действовали в Воронежской, Тамбовской и Орловской областях. Позднее власти сообщили об отмене введенных ограничений после стабилизации обстановки.

Ситуация в регионах находится под контролем профильных служб, которые продолжают оценивать последствия ночной атаки.