Группа АБСОЛЮТ продолжает возводить новую школу в ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцово

Застройщик группа АБСОЛЮТ приступил к активной стадии монолитных работ на здании новой школы, рассчитанной на семьсот пятьдесят учеников, в поселке городского типа Заречье Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что в настоящий момент на объекте полностью завершены земляные и фундаментные работы. Ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций и перекрытий подземного этажа здания. Всего на площадке задействовано 70 рабочих и 6 единиц техники. Все работы идут в соответствии с производственным графиком.

Ожидается, что здание общей площадью более двенадцати тысяч квадратных метров будет состоять из трех надземных этажей и подземного технического этажа с пространством для прокладки коммуникаций. Примечательно, что завершение строительства запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства нового здания физмат-лицея в Сергиевом Посаде.