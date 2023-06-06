Инспекторы ГУСТ Подмосковья проверят места отдыха жителей у воды
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
В ГУСТ Подмосковья началась активная фаза инспекций зон отдыха и пляжей у воды, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы будут проверять официальные зоны отдыха и пляжи весь сезон, проверка уже прошла на 52 объектах, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.
«Основное внимание будет приковано к состоянию малых архитектурных форм, чистоте территорий, а также к своевременному покосу, — добавила министр.
Жителей Подмосковья также призвали соблюдать чистоту и порядок, убирать за собой мусор, чтобы не засорять места для отдыха.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратится к жителям с традиционным отчетом 7 июня.