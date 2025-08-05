Группа неизвестных избила участника специальной военной операции в Тюмени

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание подготовить отчет о начале уголовного производства по факту нападения на участника специальной военной операции, который передвигался с помощью костылей, в Тюмени. Об этом стало известно из официального сообщения в Телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации.

В ведомстве сообщили, что накануне в Тюмени рядом с одним из развлекательных заведений группа неизвестных мужчин напала на участника специальной военной операции, который передвигался на костылях из-за ампутации ноги.

«Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Кублякову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела», — пишет ведомство.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту попытки убийства, квалифицированной по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.