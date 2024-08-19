Груз с помощью собрали в Химках для жителей Курской области

Из городского округа Химки в Курскую область отправили более полутора тонн груза, в составе которого медикаменты, продукты питания, одежда, средства гигиены. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что еще полторы тысячи килограммов гуманитарного груза химчане передали накануне в распределительный центр.

«Городской округ Химки в числе первых присоединился к сбору гуманитарных грузов для жителей Курской области. Общими усилиями нам удалось собрать более трех тонн самых необходимых вещей», — прокомментировал глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

На сегодняшний день в округе работает девять пунктов сбора гуманитарной помощи — в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья», в местном отделении партии «Единая Россия» и в территориальных управлениях микрорайонов.

Отмечается, что всего за время проведения специальной военной операции из Химок для бойцов и жителей Донбасса уже отправили более трехсот тонн гуманитарных грузов.