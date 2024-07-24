Грузия объявила в розыск 300 боевиков воюющего на Украине «Грузинского легиона»*

Грузинские правоохранители ведут розыск порядка 300 боевиков сочувствующего Киеву «Грузинского легиона»*. Об этом в интервью признанному иноагентом в России изданию The Insider** сообщил сам командир террористической группировки Мамука Мамулашвили.

Главарь боевиков посетовал на грузинские и российские спецслужбы, что работают по выявлению его побратимов «очень синхронно». И отметил, что лояльные «Грузинскому легиону»* агенты советуют его адептам как можно скорее покинуть территорию Грузии, ибо они уже не могут их полноценно защищать.Также Мамулашвили на стал исключать в беседе с журналистами, что уже после осенних выборов в грузинский парламент, помогающих ВСУ граждан Грузии могут выдать России.

Ранее мы сообщали, что ВС РФ уничтожили в Харьковской области базу с 50 наемниками ВСУ.

* - признан террористической организацией в РФ