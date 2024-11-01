Грузинский суд взял под арест организаторов массового вброса во время выборов

В Грузии были отправлены под арест два человека, которых подозревают во вбросе бюллетеней во время выборов. Об этом сообщил ТАСС.

Журналисты привели слова судьи Гванцы Чиковани из Марнеульского магистратского суда.

«Удовлетворить ходатайство прокурора Марнеульской районной прокуратуры Торнике Капанадзе и в отношении обвиняемого Ровшана Искандарова избрать заключение в качестве меры пресечения», — вынесла она вердикт в отношении одного из подозреваемых.

Помимо Искандарова был арестован и второй подозреваемый, чья фамилия не была приведена.

Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что во время парламентских выборов страна столкнулась с беспрецедентным вмешательством извне. Другие государства попытались дестабилизировать обстановку, чтобы протолкнуть в парламент оппозиционные партии.