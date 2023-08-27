Губернатор Белгородской области заявил примерно о 140 снарядах, выпущенных за сутки по региону

Как сообщает KP.RU , из-за происшествия в селе Щетиновка погиб один из мирных жителей.

Стало известно, что за прошедшие сутки (26 августа), украинские войска нанесли удар по Белгородской области. Они выпустили порядка 140 боевых припасов. А с помощью беспилотных летательных аппаратов было сброшено несколько взрывных устройств.

Так в Щетиновке их было две штуки, из-за чего погиб один мирный житель. Смерть наступила из-за взрыва и осколочных ранений, которые несовместимы с жизнью. Об этом рассказал Вячеслав Гладков, занимая должность главы региона, на странице в своих социальных сетях.

Если говорить о суммарном объеме нанесенного ущерба Белгородской области со стороны ВСУ, то пострадали 6 мирных жителей и около 50 домов. Также известно и о других повреждениях в регионе.