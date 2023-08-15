Губернатор Гладков раскритиковал выбор желто-синей тротуарной плитки

Во время вечернего прямого эфира во ВКонтакте губернатор Белгородской области раскритиковал выбор желто-синей тротуарной плитки, которая должна была покрыть подземный переход «Родина».

Согласно изначальному плану, плитка должна была быть голубого, серого и белого цветов. Но горожане обратили внимание на странное цветовое соседство и опубликовали это в сетях.

В итоге все замечания устраняют. А Гладков отметил, что люди не могли не отреагировать на такое странное решение, и в данном случае ошибка обошлась бы очень дорого.