Губернатор ЯНАО навестил раненного салехардского бойца из батальона «Кедр»

Как пишет KP.RU , также Дмитрию Артюхову удалось узнать, в чем прямо сейчас нуждаются солдаты на фронте.

Стало известно, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) встретился с Александром Уколовым, салехардским бойцом из батальона «Кедр». Сообщается, что он был ранен в ходе специальной военной операции. На данный момент боец сидит дома и восстанавливается. Он в ожидании решения, которое примет медицинская комиссия.

Глава региона написал на странице в соцсетях, что Уколов «уже готов вернуться в зону спецоперации». Помимо своих основных задач, боец всячески помогает своим землякам, оформляя запросы на оборудование, технику и т.д. К тому же, он обеспечивает связь с ЯНАО.

Артюхов отметил, что на фронте сейчас требуется легковой автомобиль, а также новая теплая одежда для самих солдат. Очевидно, последнее с наступлением холодов становится все актуальнее. Потому губернатор заключил, что работа над этим уже ведется.