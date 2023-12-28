Губернатор Калининградской области обвинил Литву в организации мелких пакостей жителям региона

Литовские власти постоянно пытаются хоть по мелочи, но навредить россиянам.

Антон Алиханов, глава Калининградской области, высказался о действиях правительства Литвы. По его утверждению, все их устремления направлены исключительно на организацию трудностей для своих соседей из РФ. Например, они создали искусственную пробку на общей границе. Затем ввели ужесточенные правила для провоза в Калининград подсанкционной продукции.

«Они очень упорно пытаются вот так мелко вредить. Все действия литовской стороны направлены исключительно на осложнение жизни калининградцев», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Алиханов добавил, что России необходимо добиться того, чтобы решения Литвы никак не влияли на жизнь российского региона. То, что приграничное государство внезапно нарушает подписанные договоры, совершенно недопустимо.