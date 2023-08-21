Губернатор Кузбасса заявил о готовности образовательных организаций к учебному году

Соответствующей информацией поделился Сергей Цивилев, занимая должность главы региона. По его словам, сейчас дети возвращаются из летних лагерей и активно готовятся к учебе вместе с родителями.

Как сообщает KP.RU, в этом году школы Кузбасса примут 324,5 тысячи учеников, а средне-специальные заведения – 76 тысяч студентов. Для первоклассников это будет особенно важно и волнительно, ведь около 32 тысячи детей впервые сядут за парты и услышат первый звонок.

Важно отметить, что правительство Кузбасса активно строит и ремонтирует образовательные учреждения в рамках национальных проектов и губернаторских программ. По последним данным, в девяти школах идет капитальный ремонт, и работы будут завершены к сентябрю.